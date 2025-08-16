Cade da cavallo durante un'escursione a Bova Marina: grave una turista francese di 14 anni, è ricoverata al Di Cristina

Una turista francese di 14 anni è caduta da cavallo lungo i sentieri della località balneare di Bovo Marina, in territorio di Montallegro, nell’Agrigentino, riportando gravi ferite. Sul posto è atterrato l’elisoccorso del 118 che ha trasferito d’urgenza l’adolescente all’ospedale «Di Cristina» di Palermo.

Inizialmente era stato disposto il trasferimento al Civico, ma durante lo spostamento è stato deciso il ricovero al «Di Cristina» per la disponibilità di posti letto. Sul luogo dell’incidente, per ricostruire la dinamica di quanto accaduto, sono intervenuti i carabinieri. La ragazza è in gravi condizioni ma non sarebbe in pericolo di vita.