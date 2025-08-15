Ubriachi seminano il panico in un locale di Siculiana Marina, denunciati

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
di

Erano ubriachi, fuori controllo. Non contenti hanno infastidito i clienti di un locale di Siculiana Marina e il titolare. Prima che la situazione degenerasse, alcuni avventore hanno deciso di cambiare aria. I due uomini di 55 e 25 anni, sono andati in escandescenze all’arrivo dei carabinieri accolti con insulti e minacce. I due hanno anche tentato di aggredire i militari dell’Arma. Ma sono stati bloccati, identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Agrigento.

