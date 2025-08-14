Le drammatiche immagini del salvataggio dei naufraghi al largo di Lampedusa. Nel video un gommone della guardia costiera recupera alcuni migranti finiti in mare ieri (13 agosto) a 13 miglia a sud ovest di Lampedusa. Un naufragio costato la vita a 27 persone. In totale sui due barconi partiti entrambi dalla Libia, sembra che vi fossero da 100 a 110 persone. All’appello quindi dovrebbero mancare da 13 a 23 migranti. Le ricerche dureranno 72 ore e dovrebbero quindi terminare nella mattinata di domenica.
Le drammatiche immagini del salvataggio dei naufraghi al largo di Lampedusa
Nel video un gommone della guardia costiera recupera alcuni migranti finiti in mare. Si sono contate 27 vittime, i dispersi potrebbero essere 23
