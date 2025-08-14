Il naufragio al largo di Lampedusa, la Procura dà il via libera alla sepoltura di 23 salme

Ispezioni cadaveriche concluse su 23 salme, dei 27 migranti morti ieri nel naufragio di due barche a Sud di Lampedusa, che sono state sistemate nella camera mortuaria del cimitero di Cala Pisana a Lampedusa. I 23 migranti - 13 uomini, 7 donne e 3 minori, fra cui una neonata - sono tutti annegati. Sui loro corpi nessun segno di violenza.

La Procura di Agrigento, che indaga per naufragio colposo a carico di ignoti, ha già dato il via libera al seppellimento e adesso la Prefettura sta cercando le sistemazioni nei vari cimiteri della provincia.

Il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino, ha dato disponibilità al seppellimento dei migranti visto che i lavori di ampliamento del cimitero comunale sono stati conclusi e ci sono, almeno per il momento, circa 500 posti a disposizione. Spetterà però alla Prefettura stabilire dove dovranno essere sepolti i migranti.

Stasera o domattina lo straziante riconoscimento delle vittime. Fra i 58 naufraghi nell’hotspot (due sono ricoverati all’ospedale di Agrigento) c’è chi dice d’aver perso marito e figlio, chi invece piange per la sorella e chi non sa darsi pace perché viaggiava con tutta la famiglia e non ha più nessuno: non sa dove siano finiti moglie e figlioletto. Tutti vengono assistiti e supportati dagli psicologi della Croce rossa, che gestisce la struttura di contrada Imbriacola. Ai migranti che dicono d’aver perso un familiare o un compagno di viaggio, magari conosciuto durante la detenzione in qualche safety house libica, verranno mostrate le foto dei volti dei 23 cadaveri che si trovano nella camera mortuaria. I superstiti sapranno così se familiari o amici sono fra le vittime o sono dispersi.