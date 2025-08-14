È grave al Di Cristina la bimba di 6 anni arrivata a Lampedusa su un barcone

Una bambina di sei anni è ricoverata in gravi condizioni all’ospedale dei Bambini di Palermo. Era arrivata insieme alla madre dalle coste africane a Lampedusa lo scorso venerdì dopo un viaggio di cinque giorni su un barcone con altri migranti. Le condizioni della bambina originaria della Guinea erano apparse subito gravi ed era stata trasportata in elisoccorso dal 118 all’ospedale Di Cristina e ricoverata in Rianimazione. Durante la settimana le condizioni sono peggiorate. «Le condizioni della bimba sono molto serie - dicono i medici - Purtroppo i giorni trascorsi in mare hanno segnato la piccola paziente».