Il naufragio di Lampedusa, i primi racconti dei sopravvissuti: «Tenevo mio figlio stretto in braccio, poi è scomparso tra le onde»

«Avevo mio figlio di un anno e mezzo in braccio e c'era mio marito accanto a noi. Poi l'inferno. Ho perso entrambi tra le onde». E’ uno dei brandelli del racconto di una donna somala in lacrime, che è tra i sessanta migranti sopravvissuti al doppio naufragio a 14 miglia a Sud di Lampedusa quando un primo barcone ha imbarcato acqua e le persone che erano a bordo sono riuscite (forse in parte) a trasferirsi sull'altro poco distante che a sua volta si è capovolto per il peso.

Scene strazianti con le persone che cercavano di aggrapparsi al natante semiaffondato, mentre altri scomparivano tra le onde. Un’altra donna somala dice di aver perso la sorella minore. Un ragazzo egiziano ha raccontato di aver perso lo zio e il cugino che erano con lui sul barcone. Alcuni migranti hanno trovato la forza di raccontare durante i colloqui con psicologi e forze dell’ordine lo strazio della perdita di un loro caro.