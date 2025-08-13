Contrasto al caporalato, chiusa un'azienda a Canicattì

I Carabinieri della Compagnia di Canicattì, del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Agrigento e del Nucleo Operativo Gruppo Tutela del Lavoro di Palermo hanno eseguito un controllo che ha portato alla sospensione di un’azienda agricola del luogo e alla denuncia dei titolari. Durante un’ispezione in due imprese del settore, i militari hanno riscontrato gravi violazioni in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori: assenza di visite mediche obbligatorie, mancata consegna dei dispositivi di protezione individuale, carenza di informazione e formazione sui rischi professionali. In una delle aziende, la situazione più grave: tutti e 8 i lavoratori presenti erano «in nero», senza alcun contratto. Per tale motivo, è stata disposta la sospensione dell’attività e comminate sanzioni per oltre 57 mila euro, tra multe per lavoro irregolare e ulteriori penalità legate alla sospensione.