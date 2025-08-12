Collisione tra peschereccio e mercantile al largo di Sciacca

La Guardia costiera di Sciacca (Agrigento) indaga per ricostruire le fasi che hanno preceduto la collisione, avvenuta la notte scorsa in mare aperto, tra un peschereccio della locale marineria ed una nave mercantile. L'armatore della barca da pesca ha presentato denuncia, dichiarando alle autorità che «il proprio natante è stato speronato sulla prua».

L’urto non ha provocato gravi danni alla struttura del motopesca, che a scopo precauzionale è rientrato in porto, mentre la nave mercantile, secondo quanto riferito dal proprietario del peschereccio, si è allontanata. Non ci sono stati feriti, ma l’episodio ha generato apprensione nell’equipaggio. La capitaneria di Porto Empedocle sta analizzando il traffico marittimo, rotte e tracciati radar, per identificare la nave mercantile accusata di avere speronato il motopesca della flotta saccense.