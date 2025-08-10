Lampedusa, sbarcano 58 migranti

Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 58 sono approdati sull'isola dopo che il barcone di 10 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dalle motovedette di Frontex e Guardia di finanza. Ai soccorritori hanno detto di essere egiziani, eritrei, etiopi, siriani e iraniani ed essere salpati da Zuara, in Libia, alle 2 della notte. Sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola che, dopo il trasferimento di 173 ospiti di ieri sera, portato a termine con il traghetto di linea Las Palmas per Porto Empedocle, era rimasto vuoto.