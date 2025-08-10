Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Lampedusa, sbarcano 58 migranti

(fotogramma da video) Soccorso oggi di un motovedetta della Guardia costiera a sud-est di Lampedusa. L'equipaggio dell'unità navale ha tratto in salvo i 37 migranti che erano in balia delle onde a bordo di una piccola imbarcazione in legno di circa 7 metri. Le persone soccorse sono state successivamente trasferite in sicurezza sull'isola. 10 aprile 2024. ANSA/US GUARDIA COSTIERA + UFFICIO STAMPA, PRESS OFFICE, HANDOUT PHOTO, NO SALES, EDITORIAL USE ONLY + NPK

Riprendono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 58 sono approdati sull'isola dopo che il barcone di 10 metri sul quale viaggiavano è stato soccorso dalle motovedette di Frontex e Guardia di finanza. Ai soccorritori hanno detto di essere egiziani, eritrei, etiopi, siriani e iraniani ed essere salpati da Zuara, in Libia, alle 2 della notte. Sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola che, dopo il trasferimento di 173 ospiti di ieri sera, portato a termine con il traghetto di linea Las Palmas per Porto Empedocle, era rimasto vuoto.

