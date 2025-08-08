Migranti, cinque sbarchi a Lampedusa: arrivati in 168

Sono 168 i migranti sbarcati a partire dall’alba a Lampedusa. Cinque le imbarcazioni, trr salpate dalla Tunisia e due dalla Libia, che sono state soccorse dalle motovedette. A comporre i gruppi, da 5 a 67, sedicenti tunisini, egiziani, bengalesi, eritrei, etiopi, pakistani e sudanesi. Cinque le persone, fra cui due bambini, portati al poliambulatorio di contrada Grecale. All’hotspot di contrada Imbriacola, al momento, ci sono 241 ospiti. Non sono previsti trasferimenti per la serata.

Tre migranti, due per accertamenti visto che stavano molto male, e uno perché ferito e bisognoso di punti di sutura, sono stati portati al poliambulatorio di Lampedusa. Facevano parte dei 67 soccorsi dall’assetto danese di Frontex e sbarcati sull’isola. Egiziani e bengalesi hanno riferito d’essere salpati ieri sera da Gasr Garabulli, in Libia dopo aver pagato 5 mila dollari a testa per il viaggio. Gli altri 64 profughi sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola.