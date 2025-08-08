Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home Cronaca Lampedusa, migranti si tuffano in acqua per raggiungere una barca: tre dispersi

Lampedusa, migranti si tuffano in acqua per raggiungere una barca: tre dispersi

di

Foto d'archivio
Foto d'archivio

Tre migranti, due originari della Guinea e un minore del Camerun, si sono gettati in mare, nel disperato tentativo di farsi notare da un’imbarcazione molto lontana dal barchino sul quale viaggiavano e sono scomparsi fra le onde. A raccontarlo, alla guardia costiera poi a personale dell’hotspot, sono i 50 migranti salvati ieri nel Canale di Sicilia da una motovedetta.

Avevano visto un’imbarcazione, probabilmente un peschereccio, e l’hanno seguito per ore, quando  hanno finito il carburante in tre hanno deciso di gettarsi in mare e provare ad avvicinarsi per farsi notare ed essere tutti soccorsi.

Tag:

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province