Agrigento, completata la rete fognaria di Cannatello-Zingarello

Sono state consegnate, questa mattina, nel Palazzo di Città di Agrigento, alla presenza del sub commissario per la depurazione delle acque Toto Cordaro e del sindaco Francesco Miccichè, i lavori relativi alla fognatura delle zone marinare di Cannatello e Zingarello, appaltate dalla Struttura del Commissario Straordinario unico alla impresa esecutrice “Fenix Consorzio Stabile Società Consortile arl” di Bologna, con la consorziata Esecutrice Althea srl di Favara (Agrigento) per un importo di .340.681,86 oltre Iva. L’importo a base di gara era pari ad 5.544.581,75. Sono state realizzate condotte pari a 20 km 800 metri. Il progetto è stato finalizzato alla realizzazione di una serie di interventi volti alla riorganizzazione del sistema fognario a servizio della fascia costiera del comune di Agrigento. In particolare, il sistema di raccolta, adduzione, sollevamento e recapito delle acque reflue, al nuovo depuratore a servizio fascia costiera Agrigento e comune di Favara, provenienti dagli insediamenti residenziali delle zone Zingarello – Cannatello.

«E’ un’opera strategica per il corretto smaltimento delle acque, in particolare delle località costiere di Cannatello e Zingarello. Queste opere interesseranno oltre 5 mila abitanti equivalenti e apporteranno enormi benefici dal punto di vista ambientale in due aree prossime al mare», ha detto il sub commissario Toto Cordaro. «La provincia di Agrigento è quella più avanti in assoluto nell’ambito delle attività della Struttura commissariale per la depurazione – ha aggiunto Cordaro – Abbiamo consegnato le opere a Ribera, lo abbiamo fatto a Porto Empedocle, qualche giorno fa abbiamo consegnato il completamento del depuratore a Sciacca, ormai a pieno regime, consegneremo tra qualche mese il ricongiungimento di Favara ad Agrigento. Oggi consegniamo ad Agrigento oltre 20 km di fognatura nelle contrade di Cannatello e Zingarello, e ringrazio il sindaco per la collaborazione, nelle contrade di Cannatello e Zingarello.. Il litorale agrigentino è meraviglioso e stiamo lavorando, sempre nell’esclusivo interesse dei siciliani, per rendere questa fascia costiera pronta per aspirare a meritare la bandiera blu», ha concluso.

«Oggi segniamo un passaggio fondamentale per il futuro del nostro litorale e per la salute del nostro ambiente. Questi lavori, attesi da decenni, rappresentano una svolta concreta per i residenti e per i visitatori che ogni anno scelgono Agrigento. Ringrazio il sub commissario per la depurazione, Totò Cordaro, per l’impegno e la sinergia istituzionale che ha reso possibile questo importante risultato. Un sentito ringraziamento va anche all’assessore regionale al Territorio e Ambiente, Giusi Savarino, per l’attenzione e l’impegno costante che dimostra verso il nostro territorio».

«Dopo Sciacca, un’altra importante opera arriva a definizione. Il completamento della rete fognaria nelle zone di Cannatello e Zingarello rappresenta un traguardo importante per Agrigento. Da anni, seguo il percorso per dare alla città un sistema di depurazione e quindi, con grande felicità, parteciperò a distanza, perché impegnata nei lavori d’aula all’Ars, alla cerimonia di consegna dell’opera. Voglio ringraziare l’ufficio del Commissario unico per la depurazione per l’impegno dimostrato, per la sana e costante collaborazione con la Cts per le autorizzazioni ambientali necessarie. Questa importante infrastruttura permette di rispondere a una procedura di infrazione europea. Allo stesso tempo, con il nuovo impianto fognario e i depuratori, la meravigliosa costa agrigentina compie un importante passo avanti per ottenere la bandiera blu. Come per tutti i Comuni costieri della nostra splendida Isola, anche in questo caso il mio assessorato è a disposizione dei sindaci e delle amministrazioni per migliorare l’accoglienza e l’ecosostenibilità delle nostre spiagge». Lo dichiara l’assessore al Territorio e all’ambiente, Giusi Savarino, in merito al completamento dei lavori della rete fognaria nelle aree costiere di Cannatello e Zingarello, ad Agrigento.