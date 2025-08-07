Aggredisce e ferisce i familiari con un coltello e un tirapugni, arrestato a Castrofilippo

Ha aggredito i genitori, il fratello e la cognata con un coltello a serramanico e un tirapugni. È l’accusa contestata a un giovane di 23 anni di Castrofilippo che è stato arrestato da carabinieri e portato nel carcere di Agrigento. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il giovane, al culmine di una lite per futili motivi, avrebbe aggredito i familiari. Il fratello e la sua compagna hanno riportato ferite e contusioni e sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale di Canicattì.