Sciacca, da settembre in Procura ci sarà un solo magistrato: «Sarò da sola per tutte le attività»

Il procuratore della Repubblica di Sciacca, Maria Teresa Maligno, oggi, venerdì 1 agosto, sul Giornale di Sicilia, lancia l'allarme su una grave criticità del suo ufficio che, da settembre a dicembre 2025, rischia di rimanere con un solo magistrato. L’ufficio che negli ultimi mesi ha coordinato e concluso con arresti delicate indagini su un omicidio, su fatti di droga e su risse con accoltellamento tra un mese perderà, per trasferimento, tutti i sostituti attualmente in servizio ed i nuovi già assegnati arriveranno soltanto il 18 dicembre 2025.

Rimarrà soltanto la procuratrice Maligno. In pratica, se non arriverà l’applicazione di altri sostituti la procuratrice rischia di doversi occupare di ogni attività, organizzazione dell’ufficio, coordinamento delle indagini, turno h24 e presenza alle udienze. Il tutto in un territorio di ben 20 comuni, a cavallo tra le province di Agrigento e Trapani, per un totale di 140 mila abitanti. La procuratrice ha avanzato richiesta di posticipato possesso per due sostituti e anche di applicazione, distrettuale e infradistrettuale, per fare in modo che si possa coprire un periodo che è troppo lungo per essere retto da un solo magistrato. Si rivolgerà anche al ministro della Giustizia che può chiedere l’applicazione infradistrettuale. Sciacca ha dei flussi che sono superiori anche ad altre procure del distretto, ma un organico sottodimensionato.