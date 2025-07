Giuseppe Guddemi, imprenditore edile di 47 anni di Ribera, è morto in un incidente stradale che si è verificato in corso Regina Margherita, sulla strada che congiunge il centro abitato con la località balneare di Seccagrande.

Per cause in corso di accertamento l’uomo, che era alla guida di una moto, si è scontrato con un’auto che sopraggiungeva dalla parte opposta. Inutili i soccorsi. Sul posto per i rilievi i carabinieri del luogo.