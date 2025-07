Torna a Lampedusa dopo l'espulsione, egiziano arrestato

Un egiziano è stato arrestato, dai poliziotti della squadra mobile della questura di Agrigento, perché è sbarcato a Lampedusa nonostante fosse stato espulso dopo il rigetto della domanda di protezione internazionale. L’immigrato ha usato un altro alias, ma il rilievo delle impronte digitali e il fotosegnalamento a cui era stato sottoposto in occasione del primo illegale arrivo in Italia, ne ha permesso l’identificazione. Su disposizione della Procura, l’egiziano è stato posto ai domiciliari in uno dei padiglioni dell’hotspot.