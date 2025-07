Migranti, in 70 sbarcano a Lampedusa: fermato lo scafista

Uno scafista è stato fermato, a seguito di un’indagine coordinata dalla procura di Agrogento, dai poliziotti della Squadra mobile della città dei templi, dal Servizio centrale operativo, Sisco di Palermo, e dalla Guardia di finanza - Sezione operativa navale di Lampedusa. Il fermo di indiziato di delitto è stato emesso nei confronti di un egiziano accusato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. E’ accusato di aver effettuato il trasporto di settanta migranti con una barca in vetroresina, lunga 10 metri, e non adatta alla traversata, esponendoli a pericolo. Le operazioni sono state rese difficoltose dal comportamento dell’uomo il quale, con il viso coperto da passamontagna di colore nero, non ha rispettato l’ordine di bloccare la navigazione e ha aumentato la velocità, continuando la navigazione verso Lampedusa e fermandosi dopo un inseguimento durato più di venti minuti. L’indagato è stato condotto presso il carcere di Agrigento.