Ivanka Trump, figlia del presidente Usa, a Sciacca: parteciperà al Google Camp 2025

La figlia del presidente degli Stati Uniti d’America, Ivanka Trump, sarà a Sciacca per partecipare al Google Camp 2025, al via da domani, sabato 26 luglio.

Il livello di sicurezza sarà altissimo, cosi come la privacy degli ospiti. L’happening organizzato dal colosso del web fondato da Larry Page e Sergey Brin, riunirà gli uomini più potenti del mondo al Verdura Golf Resort di Sir Rocco Forte.

I temi che quest’anno verranno trattati, saranno vari. «Google Partner Camp 2025», questo il titolo dell’evento. Si terrà da domani sino a venerdì prossimo, ed è tutto pronto per accogliere in sicurezza le tante personalità che ancora una volta scelgono il territorio agrigentino per l’evento.

Grande attesa per Ivanka Trump, che dovrebbe arrivare tra domenica e lunedì insieme alla sua famiglia, cosi come il primo ministro inglese Keir Starmer. Da Mario Draghi a Christine Lagarde, a John Elkann, al fondatore di Facebook Mark Zuckerberg, a volti noti del cinema e dello spettacolo, nomi importanti nel campo degli affari, della politica, della medicina e dello sport. Già da oggi pomeriggio sono previsti parecchi arrivi.