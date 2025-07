Sciacca, travolto da un'auto un gruppo di tre turisti: una donna è stata trasferita a Palermo

Un gruppo di tre turisti è stato investito da un’auto mentre passeggiava sull'isola pedonale di via Roma, a Sciacca. Una donna è rimasta ferita in maniera molto grave tanto da essere stata ricoverata all’ospedale Giovanni Paolo II in codice rosso.

Al volante del veicolo d’epoca che ha travolto i pedoni c'era un settantenne di Sciacca, rimasto a sua volta lievemente contuso.

Aggiornamento delle 10.38

Una delle turiste travolte ieri pomeriggio da un’auto sull'isola pedonale di via Roma, a Sciacca, nell’Agrigentino, è stata trasferita durante la notte al policlinico di Palermo. Le sue condizioni sono molto gravi ma stabili.

L’amica bielorussa - non si tratta di una parente, come ipotizzato in un primo momento - è rimasta ferita in maniera più lieve ed è ricoverata all’ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca.

Il settantenne alla guida del veicolo d’epoca che le ha travolte non sarebbe riuscito a frenare per un guasto meccanico. Sull'episodio indaga la polizia.