Distrutta da un rogo la tenda delle suore missionarie ad Agrigento, il sindaco: contribuiremo al ripristino

Un incendio all’interno della villa Bonfiglio, su viale della Vittoria ad Agrigento, ha distrutto la tenda della comunità missionaria «Porta aperta». Le fiamme si sono anche propagate nel costone adiacente alla via Crispi bruciando parte di vegetazione.

I vigili del fuoco si sono precipitati sul posto poco prima dell’alba per spegnere il rogo e mettere in sicurezza tutta l’area interessata dall’incendio. All’interno della struttura gestita dalle suore c'erano alcune bombole di gas che non sono esplose. Sono in corso le indagini per stabilire le cause del rogo.

Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, interviene a seguito dell’incendio divampato poco prima dell’alba di oggi a danno della tenda della comunità Porta Aperta a Villa Bonfiglio.

Miccichè afferma: «Mi sono recato di primo mattino alla Villa Bonfiglio e ho purtroppo constatato che l’incendio ha completamente devastato la tenda della Comunità missionaria Porta Aperta, da anni presidio di sana aggregazione giovanile e di crescita civile per la nostra città. L’Amministrazione comunale si adopererà per contribuire al ripristino della struttura, affinché possa tornare a essere luogo di speranza e solidarietà. Esprimo piena vicinanza e gratitudine alle Suore che animano con passione e dedizione questa straordinaria realtà di volontariato, autentico punto di riferimento per la comunità agrigentina. Desidero sottolineare il tempestivo intervento dell’assessore alla Polizia locale, Carmelo Cantone, che sin dai primissimi momenti ha organizzato e coordinato con grande efficacia tutte le operazioni di emergenza. Insieme a lui sono stati presenti e attivi il responsabile della Protezione civile comunale, Attilio Sciara, e il direttore operativo del Servizio Igiene Ambientale, Nicodemo Danile. A loro va il mio personale ringraziamento»