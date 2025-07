Licata, blitz contro il gioco d’azzardo patologico: sequestri e 30mila euro di sanzioni

Prosegue l’attività di contrasto al gioco d’azzardo irregolare e alle sue ricadute sociali. I Carabinieri della Stazione di Licata, con il supporto dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Sezione Controlli, hanno effettuato un controllo straordinario all’interno di un esercizio commerciale situato in piazza Linares, nell’ambito di un’operazione avviata a livello provinciale.

Nel corso delle verifiche, sono stati individuati tre apparecchi automatici da intrattenimento risultati non conformi alla normativa vigente: privi dell’attestato di conformità, non collegati alla rete telematica statale e installati senza le autorizzazioni previste dalla legge. I militari hanno proceduto al sequestro amministrativo delle macchine e della somma in contanti rinvenuta al loro interno, pari a 775 euro. Contestualmente, sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di 30.000 euro.

L’operazione rientra in un più ampio piano di controllo lanciato a luglio in tutta la provincia, con l’obiettivo di contrastare il gioco d’azzardo illegale, tutelare la salute pubblica e prevenire le forme di dipendenza patologica legate a questo fenomeno. Le attività di controllo proseguiranno anche nei prossimi giorni, con particolare attenzione agli esercizi che offrono giochi e scommesse, soprattutto nei contesti più esposti al rischio di devianza e vulnerabilità sociale.