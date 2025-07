L'inchiesta sulle cosche di Licata e Gela, arrestati padre e figlio

I poliziotti della Squadra mobile di Agrigento, al termine di una perquisizione iniziata alle prime ore dell’alba, hanno arrestato due licatesi - Domenico Cusumano, 54 anni, e il figlio Rosario, 35 anni - per detenzione illegale di armi. I due sono indagati, per l’ipotesi di reato di associazione mafiosa, nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Palermo sulle nuove cosche di Licata e Gela. In questo procedimento, che ipotizza anche l’esistenza di un traffico di droga, nel quale ci sono in tutto otto indagati, sono stati sottoposti a una perquisizione e sono state trovate otto pistole. I Cusumano, pastori, sono finiti in carcere e nelle prossime ore, assistiti dal legale di fiducia Santo Lucia, compariranno davanti al giudice per l’udienza di convalida.