Punta Bianca isolata: strada distrutta da una perdita idrica

Un tratto di strada che conduce a Punta Bianca, ad Agrigento, è diventato impraticabile dopo la rottura di una condotta idrica del Consorzio di bonifica, che ha provocato nei giorni scorsi un grave allagamento all'ingresso della località. Lo scrive in una nota l'associazione Mareamico.

Distrutta la carreggiata, inaccessibile anche ai mezzi di soccorso che soprattutto in estate sono fondamentali per eventuali interventi d'emergenza in una zona molto frequentata. L’associazione ambientalista Mareamico, che ha seguito da vicino l’evoluzione della vicenda, riferisce di aver segnalato tempestivamente l’anomalia all’ufficio regionale idrico, che ha interrotto l’erogazione dell’acqua, ma troppo tardi: il danno era ormai compiuto.