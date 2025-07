Canicattì, case per anziani abusive: due denunciati

Agenti del commissariato di Canicattì hanno effettuato controlli mirati in alcune strutture residenziali private destinate all’accoglienza di persone anziane. Delle tre strutture sottoposte a verifica, solo una è risultata in regola, essendo munita di autorizzazione al funzionamento secondo quanto previsto dalla normativa regionale, nonchè regolarmente iscritta all’Albo comunale. Per quanto riguarda le altre due strutture, al momento del controllo risultavano ospitare rispettivamente 12 e 6 anziani, pur essendo completamente prive di qualsiasi autorizzazione al funzionamento. I controlli sono stati effettuati con la presenza del dirigente medico del Servizio Igiene degli alimenti e della nutrizione (Siav) del Comune di Canicattì, a supporto delle verifiche igienico-sanitarie. Alla luce delle irregolarità riscontrate, i titolari delle due strutture non autorizzate sono stati segnalati all’autorità giudiziaria.