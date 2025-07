A Lampedusa arrivati 27 migranti, altri riportati in Tunisia

«Ieri sera a Lampedusa sono arrivate alcune persone. La barca su cui viaggiavano si sarebbe fermata in acque internazionali per un giorno e mezzo, senza benzina. Dei 63 partiti quattro giorni fa, solo 27 sono approdati a Lampedusa». Lo scrive la ong Mediterranean Hope su X sostenendo che la barca era partita da Sfax, in Tunisia. Secondo quanto si apprende, l’imbarcazione su cui si trovavano i migranti si sarebbe trovata tra la Guardia Costiera italiana e quella Tunisina, arrivata nel frattempo. In 27 si sarebbero buttati in acqua e sarebbero stati soccorsi dalle autorità

italiane, che li hanno poi portati a Lampedusa, mentre gli altri sarebbero stati riportati in Tunisia.

Sono in totale 467 le persone ospitate all’hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa, gestito dalla Croce rossa italiana. Dalla mezzanotte sono stati 5 gli sbarchi nell’isola, per un totale di 271 persone approdate compresi le 27 segnalate da Mediterranean Hope. Secondo quanto si apprende dalla Croce rossa italiana, al momento non sarebbero in programma dei trasferimenti dall’hotspot.