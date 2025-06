Imbarcazione in avaria a Lampedusa, i carabinieri salvano una famiglia

Ieri pomeriggio a Lampedusa, nei pressi di Punta Maccaferri, una famiglia composta da cinque persone, tra cui due minori, è stata salvata dai carabinieri della motovedetta «Carru», in servizio sull'isola.

I militari avevano notato una piccola imbarcazione da diporto in evidente difficoltà: a causa di un’avaria al motore, il natante era alla deriva e stava pericolosamente avvicinandosi a una zona rocciosa, sospinto dalle correnti. L’equipaggio della motovedetta è riuscito a intervenire in tempo, trainando l’imbarcazione in sicurezza fino al porto e scongiurando gravi conseguenze. Nessuna delle persone a bordo ha riportato ferite.

«Il tempestivo intervento - si legge sempre nella nota del comando - è stato reso possibile anche grazie al nuovo battello pneumatico CC 74-99, recentemente assegnato al Reparto, mezzo particolarmente adatto a operazioni in aree costiere e zone con scogli affioranti. L’imbarcazione, che si affianca alla motovedetta d’altura N801 «Carru», - si legge ancora nella nota - consente ai carabinieri di operare con maggiore agilità ed efficacia nelle attività di soccorso e di polizia marittima, contribuendo così alla sicurezza di bagnanti, turisti e diportisti».