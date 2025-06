Mafia: sequestrati 600 mila euro a uno stiddaro di Agrigento

Beni per 600 mila euro sono stati sequestrati dai poliziotti della questura di Agrigento a un pregiudicato cinquantenne di Canicattì e del suo nucleo familiare, come disposto dalla Sezione Misure di Prevenzione di Palermo. L’uomo, condannato in via definitiva per riciclaggio commesso nel 2004, è stato raggiunto nel 2018 dall’ordinanza di custodia cautelare in carcere per tentata estorsione aggravata e detenzione ai fini di spaccio commessi negli anni 2017-2018 in concorso con appartenenti alla stidda. Per tali fatti il cinquantenne è stato condannato dal tribunale di Agrigento a 4 anni 4 e 4 mesi di reclusione, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello di Palermo nel novembre 2024. Il provvedimento ha interessato 18 veicoli, 5 terreni, un motore per imbarcazione e vari rapporti finanziari.