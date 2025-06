Incidenti sul lavoro, c’è un indagato per la morte di Samuel Scacciaferro

Sarà eseguita domani mattina l’autopsia, all’obitorio dell’Istituto di medicina legale del Policlinico, sulla salma di Giovanni Sanfilippo, l’operaio di 60 anni morto folgorato in una cabina di media tensione in via Mercè a Ficarazzi. L’operaio stava realizzando lavori di muratura per conto terzi. La Procura di Termini Imerese ha aperto un fascicolo per capire se nell’evento ci siano responsabilità colpose. Sarà l’esame autoptico a stabilire le cause del decesso.

L’incidente è avvenuto nell’area della ditta immobiliare Giulio Cesare, dove ci sono diverse imprese di trasporto. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Bagheria, guidati dal maggiore Pietro Calabrò. La cabina, all’interno dell’azienda, è stata sequestrata per gli accertamenti del caso. La famiglia di Sanfilippo, chiede giustizia e ha nominato il legale di fiducia Teresa Re del foro di Termini Imerese.

Intanto, per la morte di Samuel Scacciaferro, l’operaio ventiseienne di Caccamo, folgorato martedì scorso nel cantiere dell’impianto fotovoltaico di Menfi, in contrada Genovese, c’è già un indagato per omicidio colposo. Si tratta del datore di lavoro della vittima, Marco Pulitano, rappresentante della Energy Time Spa di Campobasso che, per conto della multinazionale spagnola X- Elio, sta costruendo l’impianto fotovoltaico.