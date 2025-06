L'operaio morto folgorato a Menfi, disposta l'autopsia. La famiglia: si faccia chiarezza

La procura di Sciacca ha disposto l’autopsia sul corpo di Samuel Scacciaferro, operaio di 26 anni di Caccamo morto ieri a Menfi, folgorato da una scarica elettrica, mentre stava lavorando in un impianto fotovoltaico.

L’incidente sul lavoro si è verificato in contrada Genovese. Il parco fotovoltaico in questione è stato sequestrato. Sono tuttora in corso gli accertamenti dei carabinieri sia sulla ricostruzione dell’incidente, sia sulla regolarità delle autorizzazioni tecniche e amministrative dell’impresa proprietaria dell’impianto.

La famiglia di Samuel Scacciaferro, il giovane operaio di 26 anni morto ieri in un cantiere per la costruzione di un impianto fotovoltaico a Menfi, esprime «tutto il proprio profondo dolore, unito a uno stato di disorientamento e sconcerto» per la tragedia sul lavoro. «Un giovane, serio, laborioso e intraprendente, con progetti davanti, che in quel lavoro riponeva speranze per il suo futuro e nel quale invece ha trovato la morte. Lavoro che dovrebbe realizzare la persona e mai diventare un rischio concreto per la vita».