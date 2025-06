Pentito parla di un omicidio, arrestato in Canada il boss di Cattolica Eraclea

Leonardo Rizzuto, figlio del defunto «padrino» Vito Rizzuto, e il suo entourage, sono accusati di omicidio e associazione a delinquere.

Secondo la polizia canadese gli arrestati sono coinvolti nella morte di Lorenzo Lo Presti, originario di Cattolica Eraclea, e hanno cospirato per uccidere Giuseppe Renda (anche lui di origini cattolicesi), Moreno Gallo, Antonio Vanelli, Joseph Di Maulo, Salvatore Montagna e Antonio Pietrangelo e Raynald Desjardins. Tutti gli indagati si sono dichiarati non colpevoli.

Leonardo Rizzuto, proprio nelle scorse settimane, si trovava a Cattolica Eraclea, per la terza volta nel giro di pochi anni. Forse un vero e proprio viaggio d’affari. Sul piano criminale, probabilmente, momento propizio per stringere nuove alleanze, mettere a punto nuove strategie, chiedere «consigli» come nel viaggio che Leonardo Rizzuto fece in Sicilia nel 2023, dopo che tentarono di ucciderlo in un agguato a Montréal.

Il boss Leonardo Rizzuto e i suoi «fedelissimi» hanno incontrato a Cattolica Eraclea amici, parenti, conoscenti, professionisti, imprenditori, rappresentanti istituzionali; avrebbero avuto modo di rafforzare vecchie relazioni, creare nuovi rapporti, parlare di affari, avviare trattative. Tutto alla luce del sole. In tanti pronti a fare affari con i dollari canadesi, a vendere terreni situati, a quanto pare, tra Torre Salsa, Bovo Marina, Eraclea Minoa, la foce del Platani, Borgo Bonsignore.

Il clan Rizzuto ha sempre suscitato gli interessi investigativi anche in Italia, con diverse inchieste portate avanti dalla Dia.