Canicattì, ritrovata l'insegnante scomparsa da venerdì

Aggiornamento delle 11.58

E’ stata ritrovata in ospedale l’insegnante 57enne scomparsa venerdì da Canicattì, in provincia di Agrigento. La donna si era allontanata con la sua auto e non aveva portato né il telefono né i documenti.

I familiari avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri e la prefettura aveva subito attivato il piano di ricerca delle persone scomparse. Poche ore dopo la diffusione della notizia agli organi di stampa è arrivata la segnalazione del suo ricovero al San Giovanni di Dio, avvenuto senza che avesse avvertito nessuno.