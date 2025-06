Lampedusa, difficoltà nel consegnare le ricette mediche: utenti disperati

Nelle Pelagie c'è un medico di base che lavora su Linosa. E altri due che operano su Lampedusa. Novecento gli assistiti delle due isole che hanno scelto come dottore Dionysios Liapis, dopo che la dottoressa Cutrone, medico di base a Lampedusa, è andata in pensione. Per un periodo Liapis è stato autorizzato ad operare anche su Lampedusa (era a Linosa due giorni e 3 nell’isola più grande) ma poi il permesso è stato revocato dall’Asp. Liapis mandava le ricette per i suoi assistiti a Lampedusa attraverso l’equipaggio dell’aliscafo che fa la spola tra le due isole.

«Ora il comandante del natante non accetta più le buste con le ricette - dice Liapis - e l’unica farmacia di Lampedusa nel periodo estivo non vuole lavorare con le prescrizioni inviate via mail perchè è cominciata la stagione turistica e il lavoro è troppo».

Il risultato è che i lampedusani che hanno come medico Liapis, soprattutto gli anziani e quelli che non dispongono di Internet o che non sanno usare la mail, non possono avere le prescrizioni e quindi non possono comprare i farmaci.