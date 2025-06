Cede la condotta idrica in pieno centro, Agrigento in tilt

Cede la condotta idrica in pieno centro, ad Agrigento, e la città va subito in tilt. È accaduto nella tarda mattinata quando un crollo dell’asfalto, davanti alla questura e alla sede centrale di Poste Italiane, ha fatto sgorgare centinaia di litri di acqua sporca e gialla. Sul posto sono intervenuti i pompieri che hanno circoscritto la zona mandando in tilt il traffico all’ora di punta. Il tratto di strada è, infatti, lo snodo principale del traffico cittadino. Il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, ha convocato una riunione urgente insieme all’Aica, società che gestisce il servizio idrico, per riparare subito il guasto. La strada, dopo alcune ore, è stata aperta con un restringimento.