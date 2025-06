Fibra ottica, manutenzione sul cavo sottomarino tra Lampedusa e Linosa

Prenderanno il via domani, martedì 10 giugno, i lavori di manutenzione urgente sul cavo sottomarino in fibra ottica che collega Lampedusa e Linosa. L’intervento, resosi necessario a causa del deterioramento del collegamento, si concluderà martedì 17 giugno. A eseguire l’operazione sarà una nave specializzata, con il supporto di trenta tecnici di FiberCop e ditte esterne. La società, che gestisce una delle infrastrutture digitali più estese e capillari d’Italia, ha spiegato che l’usura del cavo è dovuta sia a fattori naturali che a comportamenti scorretti come la pesca a strascico e l’ancoraggio in aree interdette, nonostante le rotte protette previste per i cavi.

Per ridurre al minimo i disagi alla popolazione delle due isole, FiberCop ha predisposto collegamenti alternativi via ponte radio. In particolare, resteranno attive alcune linee ADSL su rete fissa, mentre gli operatori mobili abilitati potranno contare su connessioni via radio. Tuttavia, si prevedono possibili cali di prestazioni o interruzioni temporanee dei servizi telefonici e internet.