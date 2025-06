«Serve un intervento urgente»: da Sciacca l'appello per una bimba di 5 anni

Un infermiere di Sciacca fa appello a tutti quelli che possono aiutare la sua famiglia a raggiungere un risultato importante, per la vita. Una bimba di 5 anni, figlia di Antonino Muscarnera, che vive a Cuneo con la bimba e la moglie Eleonora Lipari, da febbraio 2021 combatte contro l'ependimoma, una forma di tumore cerebrale che in questi anni li ha portati in diversi ospedali italiani per affrontare cure e interventi.

Le speranze per la piccola sono legate ad un intervento da effettuare nei prossimi mesi a Parigi, in un centro di neurologia. Il costo è di circa 100 mila euro. «Abbiamo bisogno di aiuto - afferma Antonino Muscarnera – e ringraziamo quanti hanno già fatto qualcosa e chi deciderà di darci una mano. Lo facciamo per lei e per il suo attaccamento alla vita». Nella foto, la famiglia Muscarnera con la piccola.