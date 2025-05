Mafia e traffico di cocaina, la Cassazione conferma 9 condanne al clan Paracco

Diventano definitive le condanne per gli imputati del processo scaturito dalla maxi operazione antimafia «Oro bianco», che ha fatto luce sul cosiddetto «Paracco», ovvero la famiglia mafiosa di Palma di Montechiaro alternativa a Cosa nostra e alla stidda. La Corte di Cassazione ha confermato il verdetto dei giudici della quarta sezione della Corte di appello di Palermo presieduta da Vittorio Anania che in precedenza aveva riformato la decisione di primo grado riducendo le condanne.

La nuova cosca, secondo quanto ha accertato il processo, era stata messa in piedi dal sessantacinquenne Rosario Pace di Palma di Montechiaro, appartenente alla storica famiglia: la condanna nei suoi confronti è di 14 anni.

L’indagine ha sgominato pure un vasto traffico di cocaina. Nel blitz, eseguito dai carabinieri all’alba del 13 gennaio del 2021, era finito in carcere pure un consigliere comunale di Palma di Montechiaro, arrestato con l’accusa di associazione mafiosa e dimessosi all’indomani dell’arresto. Il cinquantenne è morto in carcere nel gennaio del 2023 e non compariva più nella lista degli imputati.