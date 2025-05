Per la prima volta l'area archeologica di Caltabellotta aprirà al pubblico entro l'estate

Per la prima volta l’Area Archeologica di San Benedetto Gulea a Caltabellotta aprirà entro l'estate le sue porte al pubblico, annunciando un’inedita fase di gestione e fruizione che la renderà accessibile ai visitatori. Situata in una posizione panoramica di eccezionale bellezza, l’area custodisce testimonianze di grande importanza storica, che abbracciano diverse epoche e civiltà. Finora,

l'accesso al sito è stato interdetto, precludendo la possibilità di ammirare da vicino i resti archeologici e comprendere appieno il loro contesto.

Grazie a un meticoloso lavoro di recupero, e messa in sicurezza, che sarà condotto dall’Ente Parco Valle dei Templi, l’area sarà preparata per l’accoglienza del pubblico e le attività di fruizione e valorizzazione. Il progetto includerà anche la realizzazione di percorsi guidati, pannelli informativi e infrastrutture essenziali per garantire l’accoglienza.

«È un giorno storico per Caltabellotta - ha dichiarato il Sindaco, Biagio Marciante-. L’apertura dell’Area Archeologica di San Benedetto Gulea è il frutto di una visione che mira a restituire alla comunità e al mondo un pezzo inestimabile della nostra identità. Siamo certi che questo sito diventerà un punto di riferimento per il turismo culturale. Ringrazio il direttore del Parco della Valle dei Templi, Roberto Sciarratta e Maria Concetta Parello che hanno portato avanti questo progetto ambizioso e dal valore culturale e sociale inestimabile. Grazie anche ai tecnici del Parco. La gestione sarà affidata all’associazionismo locale che ha al suo interno riconosciute professionalità nei settori strategici per la valorizzazione, la fruizione e la comunicazione dell’area archeologica».