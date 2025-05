L'inchiesta sugli appalti per la rete idrica di Agrigento, arrestato un altro indagato

Applicata oggi la misura cautelare degli arresti domiciliari per Sebastiano Alesci, indagato ad Agrigento nell’indagine della squadra mobile, coordinata dalla procura diretta da Giovanni Di Leo, degli appalti per il rifacimento della rete idrica nella città dei Templi. In precedenza erano state applicate misure cautelari nei confronti di appartenenti alla famiglia di imprenditori Caramazza di Favara, per i reati di corruzione propria ed altro. Per Alesci, 67 anni, ex dirigente dell’Ufficio tecnico comunale di Ravanusa e attuale dirigente dell’ufficio di Vigilanza e controllo del Comune di Licata, la procura aveva già chiesto la custodia in carcere. Tra gli indagati, una dozzina, c’è anche il deputato regionale Roberto Di Mauro, fino a un mese fa assessore all’Energia del governo Schifani.

L’indagine dura da circa un anno ed è ancora in corso. Di Leo interviene (senza nominarlo) dopo la presa di posizione del sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, che aveva auspicato l’avvio dei lavori di rifacimento della rete idrica, il cui appalto dell’importo di 37 milioni, sarebbe stato «truccato» da alcuni indagati compreso Alesci che faceva parte della commissione di gara. La procura, infatti, in una nota, stigmatizza «alcune prese di posizione pubbliche su una indagine ancora in corso» da chi «non è pienamente a conoscenza dei fatti. Indagini della complessità di quella in esame non possono essere contenute nei termini indicati dal legislatore per le intercettazioni, con una recente modifica del Codice di procedura penale che ha lasciato comunque al pm e al giudice di valutare l’emergenza di elementi che impongano nel caso concreto la prosecuzione dell’attività».