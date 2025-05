L'aggressione all'ospedale di Sciacca, l'infermiere: «Sono stato colpito senza motivo»

Gli sferra un pugno solo perché lo stava aiutando. Infermiere aggredito al pronto soccorso di Sciacca da un paziente. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sciacca, l’uomo è stato denunciato. È successo ieri sera intorno alle 20,30, quando G.C. infermiere di Santa Margherita iniziava il turno di notte.

Il saccense E.B. si trovava ricoverato al pronto soccorso quando ha abbassato la barriera anti caduta dalla barella. A quel punto l’infermiere lo ha aiutato facendolo sedere e portandolo in un’altra stanza, dal momento che il paziente era visibilmente teso. A quel punto, senza un motivo apparente, l’uomo di cinquantaquattro anni, si è scagliato contro l’infermiere e gli ha sferrato un pugno.

«Sono ancora sotto choc - racconta l’infermiere G.C - sono stato colpito così, senza motivo. Se non ci fossero state le guardie giurate che sono intervenute prontamente, poteva continuare ad aggredirmi. Certe cose non dovrebbero accadere, ci sono alcuni pronto soccorso più piccoli dove ci sono donne che lavorano e sono in pericolo costante. Sono stato fortunato, però vorrei far capire a tutti che il nostro è un lavoro a rischio e non è semplice. L’ho aiutato perché era scivolato e dopo averlo fatto sedere l’ho portato in un’altra stanza per le cure del caso e ad un certo punto non ci ho capito più nulla. Un violento pugno, così senza un perché. Mi sono fatto male alle labbra e ai denti. Non si può lavorare con questo clima. Devo però dire che qui a Sciacca ci sono parecchi controlli e grazie alla vigilanza si è evitato il peggio». I carabinieri hanno denunciato l'aggressore.