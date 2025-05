Migranti a Lampedusa, evacuazione medica per 16 soccorsi da ong

È stata disposta l’evacuazione sanitaria per sedici migranti soccorsi, in due diversi gruppi, dalla ong Solidaire e trasbordati su una motovedetta della guardia costiera che li ha fatti sbarcare a Lampedusa. I migranti, dopo l’approdo sul molo Favaloro, sono stati trasportati al poliambulatorio dell’isola. Due di loro avevano un’ustione di secondo grado ai glutei e uno di questi anche una vecchia frattura, una era incinta di 6 mesi e debilitata perchè non si nutriva da giorni, uno aveva la scabbia, un altro è autistico e, infine, uno era ipovedente. Molti dei 16 hanno riferito di essere salpati dal porto libico di Zuwara. Il resto dei migranti soccorsi dalla ong Solidaire, secondo le attuali disposizioni centrali, dovranno essere sbarcati a Genova.