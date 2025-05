La Nadir soccorre un gommone con 70 migranti, poi sbarcati a Lampedusa

Un gommone, con a bordo 70 migranti, è stato soccorso dalla nave ong Nadir che ha poi trasbordato il gruppo, composto anche da 12 donne e 4 minori, sulla motovedetta Cp312 della guardia costiera. I migranti originari di Costa d’Avorio, Cameroun, Gambia, Ghana, Mali, Niger, Guinea Conakry e Nigeria sono giunti durante la notte al molo Favarolo di Lampedusa e hanno riferito d’essere partiti, pagando 8.500 euro a testa, sabato scorso da Garabulli, in Libia. Tutti sono stati portati all’hotspot dove, al momento, dopo la raffica di trasferimenti dei giorni scorsi, ci sono 252 ospiti, fra cui 26 minori non accompagnati. È in corso lo spostamento di 180 migranti verso il porto dove verranno imbarcati sul traghetto di linea che in serata giungerà a Porto Empedocle.