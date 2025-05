Scontro tra 4 auto sulla statale Palermo-Agrigento: una persona è stata estratta dalle lamiere

Incidente stradale oggi intorno alle 13.10 sulla Statale 121 Palermo-Agrigento all’altezza dello svincolo di Vicari. Coinvolti quattro automezzi. I vigili del fuoco hanno provveduto all’estrazione di una delle quattro persone coinvolte rimasta incastrata nell’abitacolo per poi affidarla alle cure sanitarie del 118. Successivamente hanno messo in sicurezza gli automezzi coinvolti. In un primo momento, la 121 è stata chiusa completamente per poi essere riaperta al traffico.