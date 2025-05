Nuovi sbarchi di migranti a Lampedusa, in corso i trasferimenti dall'hotspot

Proseguono gli sbarchi di migranti a Lampedusa. In 191 sono approdati dopo che i due barconi sui quali viaggiavano sono stati soccorsi dalla guardia costiera con una motovedetta. Sul primo c'erano 115 egiziani, eritrei, etiopi, somali e sudanesi. Fra loro anche 23 donne e 7 minori.

Sull'altro viaggiavano 76 afghani, bengalesi, marocchini e pakistani. Sul barcone pure una donna e cinque minori. Ai soccorritori hanno riferito d’essere partiti da Zouara e Sabratah, in Libia, pagando 5 mila dollari a testa per la traversata.

Sono stati portati all’hotspot dove, al momento, ci sono 495 ospiti, fra cui 64 minori non accompagnati; fra gli ospiti anche coloro che hanno assistito alla tragedia della morte di due bimbi e di un adulto, comprese le loro famiglie ancora sotto choc; il dramma conta anche un disperso. Per metà mattinata il trasferimento di 239 persone con il traghetto di linea per Porto Empedocle.