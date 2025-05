Tre giorni alla deriva senza benzina: il racconto dei migranti salvati al largo di Lampedusa

Sono rimasti in balia del mare per tre giorni, senza più carburante, con pochissima acqua e senza cibo. I 66 migranti soccorsi dalla nave Nadir al largo di Lampedusa erano partiti dalla Libia, da Zawia, a bordo di un gommone di otto metri, destinato a non arrivare mai.

Secondo i racconti raccolti all’hotspot di contrada Imbriacola, il mezzo era dotato solo di 7 taniche da 60 litri di benzina, una quantità insufficiente per completare la traversata. Le organizzazioni che gestiscono il traffico di esseri umani ne forniscono in genere almeno 25 o 30. I migranti, che per il viaggio avevano pagato 1.500 dollari ciascuno, si sono trovati in balia del sole e della sete.

Molti dei sopravvissuti erano già in stato di semi-incoscienza sabato mattina, quando è scattato il soccorso. Un uomo sarebbe annegato dopo essersi gettato in mare, forse colto da allucinazioni, ma al momento non ci sono testimonianze univoche. Le indagini proseguono con le audizioni dei superstiti.