Ottantatré migranti soccorsi nel canale di Sicilia e sbarcati a Lampedusa

Ottantatré migranti sono stati soccorsi, nel canale di Sicilia, dalla Ong Sea Punk1 che li ha trasbordati sulla motovedetta Cp319 della guardia costiera che ha sbarcato il gruppo, compresi 16 minorenni, al molo Favarolo di Lampedusa.

I migranti hanno riferito d’essere salpati da Zawya, in Libia, dopo aver pagato 5 mila dollari a testa per il viaggio sul barcone di 12 metri. Il gruppo è stato trasferito, dopo un primo triage sanitario, all’hotspot di contrada Imbriacola dove, al momento, ci sono 171 ospiti, compresi 26 minorenni non accompagnati.