La Dda di Palermo ha chiesto pene per due secoli e mezzo per 15 imputati per traffico di cocaina

L'imbarcazione aveva fatto una sosta presso il porto di Trinidad e Tobago e successivamente in quello di Las Palmas (Gran Canaria, in Spagna) ultima tappa conosciuta prima di attraversare lo stretto di Gibilterra e giungere infine nel canale di Sicilia, in attesa del motopeschereccio Ferdinando D’Aragona che nel frattempo era salpato dalle coste calabresi. La maxi partita, del valore di 1 miliardo di euro, era stata abbandonata in mare per essere poi raccolta dal motopeschereccio che venne, invece, intercettato e bloccato dagli inquirenti.

La Dda di Palermo ha chiesto la condanna a quasi due secoli e mezzo di carcere per 15 persone coinvolte in un maxi traffico di droga che portò al sequestro di 5 tonnellate di cocaina. Il processo si svolge davanti al tribunale di Agrigento. L’operazione scattò il 19 luglio del 2023, quando l’enorme carico di polvere bianca da Santo Domingo era giunto a Porto Empedocle. La droga aveva viaggiato sulla motonave Plutus, battente bandiera di Palau, seguita passo passo dalla Finanza.

La Plutus, diretta in Turchia, fu bloccata dalle unità navali delle Fiamme Gialle. Gli equipaggi delle navi vennero arrestati.

Gli imputati sono tutti originari dell’Azerbaigian e della Turchia. I pm hanno chiesto la condanna a 30 anni e 350.000 euro di multa per Tahir Ergine Aycun e Erkan Tekin; a 20 anni e 200 mila euro di multa per Yaroslav Malenkov, a 12 anni e 200 mila euro di multa per Murad Osmanov, Rasim Huseynov, Orkhan Orujov, Mehmet Kirmizigul,Eubekir Ozbilen e Murlan Mirzammadov.

Quindici anni e 250 mila euro di multa la pena chiesta per Elmar Hamzayev, Nuh Bal, Birol Altin, Erkan Katircioglu e Onur Coskun. Per Yanis Bargas sono stati invocati vent'anni di carcere e

250 mila euro di multa. Altre cinque persone sono già state condannate in abbreviato in un precedente processo.