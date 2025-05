Migranti, si svuota l'hotspot di Lampedusa: trasferiti in 760

La prefettura di Agrigento ha predisposto un massiccio piano di trasferimenti dall’hotspot di Lampedusa dove, con gli ultimi sbarchi, le presenze sono adesso 971, di cui 86 minori non accompagnati.

Dopo il trasferimento di 260 persone, avvenuto ieri sera, con il traghetto di linea che è già arrivato a Porto Empedocle, per la tarda mattinata è previsto lo spostamento di altri 178 migranti con volo Oim per Roma. I trasferimenti andranno avanti domani, con i traghetti di linea della mattina e della sera. In tutto saranno trasferiti 760 ospiti del centro.