Sciacca, un turista trova il corpo di un migrante morto tra gli scogli

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato tra gli scogli di Capo San Marco, a Sciacca. Ad accorgersi del cadavere e a lanciare l’allarme è stato un turista inglese che stava attraversando quel tratto di mare in canoa. Il cadavere sarebbe rimasto in acqua per molti giorni e per questo si trova in uno stato tale da non consentire il riconoscimento. L’ipotesi è che si tratti di un migrante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per recuperare il corpo.