Mancano i farmaci salvavita, primario fa 180 km per recuperarli da Sciacca ad Agrigento e ritorno

Da Sciacca ad Agrigento in auto, tre ore per 180 km tra andata e ritorno, per recuperare i farmaci salvavita perché l’ospedale, dove dirige il reparto di oncologia, ne è sprovvisto e ci sono pazienti che attendono per le cure. Protagonista il primario Domenico Santangelo. A riferire l’episodio è il capogruppo della Dc all’Assemblea regionale siciliana, Carmelo Pace.

«Sono stato contattato da una paziente oncologica che si trova, da stamattina, all’ospedale di Sciacca - afferma - Mi è stato riferito che il primario del reparto, Domenico Santangelo, si sarebbe messo direttamente in macchina in direzione Agrigento per ritirare, personalmente, i farmaci salvavita da consegnare ai pazienti per le cure. Al netto della gratitudine, che esprimo pubblicamente, per il gesto encomiabile di un professionista che ha a cuore il diritto alla salute e alle cure dei nostri concittadini, mi chiedo e vi chiedo: non ci avevano assicurato, dalla direzione sanitaria, che era stato tutto risolto?».