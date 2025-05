Agrigento, chiusa inchiesta sulle cosche mafiose: 54 indagati

Chiusa l’inchiesta sulle famiglie mafiose di Agrigento Villaseta e Porto Empedocle e sul traffico di droga connesso ai due clan: i pubblici ministeri della Dda di Palermo, Claudio Camilleri, Giorgia Righi e Luisa Bettiol, hanno fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini preliminari ai 54 indagati.

L’operazione, fra il dicembre e gennaio scorsi, ha fatto scattare 51 arresti. Nella lista degli indagati, nei cui confronti si profila la richiesta di rinvio a giudizio, ci sono adesso tre persone in più. L’indagine, che ha retto ma non del tutto al vaglio del tribunale del riesame, avrebbe svelato i traffici dei clan, spesso in frizione fra loro, fra rapine, traffico di droga, danneggiamenti ed estorsioni.

Alcuni indagati sono comuni alle precedenti indagini di mafia e - nel caso dei villasetani - avrebbero fatto una progressione nelle gerarchie di Cosa nostra.